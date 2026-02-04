الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة تنظيمية جديدة تستهدف فئة الزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم ولم يغادروا المملكة بعد، المبادرة تمنح هؤلاء الأفراد فرصة للبقاء لمدة 30 يومًا إضافية داخل البلاد، تبدأ من الأول من محرم 1447هـ، الموافق 1 يوليو 2025م، وذلك دون اعتبارهم مخالفين للنظام، بشرط الالتزام بجملة من الشروط التنظيمية، وفي مقدمتها سداد الغرامات والرسوم، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة أبشر خققسا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى تاريخية .. ميزة غير مسبوقة تنتظر حاملي تأشيرة الزيارة داخل السعودية

من هم المستفيدون من المهلة؟

المبادرة مفتوحة لجميع حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها المختلفة، دون استثناء، وتشمل:

الزائرين بتأشيرات سياحية: ممن دخلوا المملكة بهدف الزيارة العامة أو الترفيه أو استكشاف الوجهات.

الزائرين بتأشيرات عائلية: الذين حضروا بناءً على دعوة من أقارب مقيمين أو مواطنين.

الزائرين لأغراض العلاج: ممن دخلوا البلاد للحصول على رعاية طبية في مستشفيات أو مراكز متخصصة.

المعتمرين: ممن انتهت صلاحية تأشيرتهم ولم يغادروا في الموعد المحدد.

لماذا الآن؟ ما خلفية القرار؟

السؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه: لماذا تطلق السعودية هذه المبادرة في هذا التوقيت تحديدًا؟

الإجابة تتضح من خلال السياق العام الذي تتحرك فيه الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان والنظام والتقنية في قلب كل السياسات.

الهدف من هذه المهلة ليس فقط منح فرصة إضافية للبقاء، بل:

تنظيم أوضاع الزائرين غير النظاميين دون اللجوء مباشرةً للعقوبات.

تحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم طواعية دون ضغط أو ترحيل قسري.

تخفيف الأعباء الإدارية والأمنية على أجهزة الدولة التي تضطر إلى ملاحقة المخالفين.

إرسال رسالة إنسانية وحضارية بأن المملكة لا تستهدف إذلال المخالف بل تقويمه.

الشروط: بسيطة لكن واضحة

المهلة، رغم مرونتها، ليست مفتوحة على مصراعيها، بل وضعت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة منها، يجب الالتزام بها حرفيًا:

لا يُسمح بالاستفادة من المهلة لمن تراكمت عليه غرامات دون تسوية، ويجب سدادها عبر قنوات الدفع الرسمية.

لا حاجة للمراجعة الميدانية أو الذهاب إلى مكاتب الجوازات، كل الإجراءات متاحة إلكترونيًا من خلال حساب الزائر أو المضيف.

بعد انتهاء هذه الفترة، يُعتبر الشخص مخالفًا مباشرة، ولا يُسمح له بطلب تمديد أو تأجيل، ما لم يكن لديه ظرف استثنائي موثق.

الشخص الذي يستفيد من المهلة يجب أن يُغادر خلال الثلاثين يومًا، ولا يعني منحه المهلة أنه أصبح مؤهلًا للبقاء أو تحويل تأشيرته.

المبادرة مخصصة لحالات الزيارة التي انتهت حديثًا، وليست فرصة عامة لتسوية مخالفات قديمة.

ما الذي تعنيه هذه المبادرة للزائرين؟

ببساطة، هي فرصة ذهبية لتصحيح المسار. فالكثير من الزائرين، لأسباب مختلفة، قد يتأخرون عن المغادرة: