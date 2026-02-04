نعرض لكم الان تفاصيل خبر قيمة الصادرات المصرية لتركيا تتراجع 5.6% في أول 11 شهرا من 2025 إلى 2.946 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:59 مساءً - سمر السيد _ حلت تركيا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة صادرات مصر لأكبر خمس دول بالعالم خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الماضي 2025،حسبما أفادت أحدث نسخة من بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى أنقرة في الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 5.6% مسجلة نحو 2.946 مليار دولار مقابل 3.121 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

6.5 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات في 11 شهرا

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بالقائمة بإجمالي صادرات مصرية إليها بلغت نحو 6.5 مليار دولار مقابل 2.918 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

تلتها إيطاليا، وسجلت حجم الصادرات المصرية إليها نحو 3.722 مليار دولار مقابل 2.942 مليار دولار في فترة المقارنة السابقة.

2.739 مليار دولار

إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية في 11 شهرا

فيما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بالقائمة، وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إليها في أول 11 شهر من عام 2025 إلى نحو 2.739 مليار دولار مقابل 3.141 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

فيما احتلت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بالترتيب مسجلة نحو2.468 مليار دولار مقابل 2.056 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

الصادرات المصرية إلى تركيا شملت آلات وأجهـزة كهـربائية وأسلحة وذخائر

وتوزعت قائمة الصادرات المصرية إلى تركيا بين آلات وأجهـزة كهـربائية وأجـزاؤها ،وأسلحة وذخائر وأجزاؤها ،ومنتجات كيماوية غير عضوية، و اللدائن ومصنوعاتها، والملابس.

بجسب بيانات الإحصاء، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية إلى تركيا بنسبة 65.3%خلال الفترة ما بين يناير إلى نوفمبر الماضيين مسجلة نحو290.128 مليون دولار مقابل 175.554 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لتركيا من الأسلحـة والذخائر وأجزاؤها بنسبة 65.7% خلال فترة المقارنة السابق ذكرها لتصل إلى 77.704 مليون دولار في أول 11 شهر من العام الماضي مقابل 46.900 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

وأفادت بيانات الإحصاء بزيادة صادرات مصر من المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 11.4% لتصل إلى 173.608 مليون دولار مقابل 155.834 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.

ولفتت البيانات إلى تراجع قيمة صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها إلى تركيا بنسبة 25.3% في الـ 11 شهر الأولى من عام 2025 مسجلة نحو 307.489 مليون دولار مقابل 411.731 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الملابس إلى تركيا 55.9% إلى 270.289 مليون دولار

فيما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الملابس بنسبة 55.9% لتصل إلى 270.289 مليون دولار مقابل 173.413 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر اليوم الأربعاء، 4 فبراير الجارى، حسبما أعلن دوران ببيان مدير الاتصالات في الرئاسة التركية يوم الاثنين الماضي.

وأفاد “بيان” بأن الرئيس التركي سيشارك في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

كما سيحضر الرئيس التركي منتدى الأعمال التركي المصري، الذي سيعقد كجزء من الزيارة.

