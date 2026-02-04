تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:23 مساءً - شيعت، منذ قليل، جنازة والد الفنانة علا رشدي، الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما وافته المنية صباح اليوم، فقد كشف النجم أحمد داود عن وفاة حماه، مدونًا عبر حسابه على فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

موعد الجنازة ومكان الدفن



وأضاف الفنان أحمد داود: "توفي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، على أن يتم دفن الفقيد بمقابر العائلة بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد حرص الفنان أحمد السعدني على تشييع الجنازة، ومواساة صديقه أحمد داود وزوجته علا رشدي في وفاة الفقيد.