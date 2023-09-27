بعد طرحها iPhone 15 .. الاتحاد الأوروبى: يجب على أبل فتح أبوابها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:32 مساءً - طرحت أبل iPhone 15 بمنفذUSB-C ، وهي خطوة ترجع إلى تشريع الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب من شركات الهواتف الذكية والمنتجات الأخرى استخدام شاحن مشترك، وفي تعليقات جديدة اليوم، كرر رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون أن شركة أبل يجب أن "تفتح أبوابها أمام المنافسين".

وكما ذكرت رويترز، أدلى بريتون بهذه التعليقات بعد اجتماعه مع كوك في بروكسل هذا الأسبوع، وقال بريتون إنه بعد تحول iPhone 15 إلىUSB-C، يجب على Apple الآن فتح أشياء مثل متجر التطبيقات لمنافسيها.

قال بريتون: "المهمة التالية لشركة Apple وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل قانون DMA، هي فتح أبوابها أمام المنافسين، سواء كان الأمر يتعلق بالمحفظة الإلكترونية أو المتصفحات أو متاجر التطبيقات، ويجب أن يتمكن المستهلكون الذين يستخدمون جهاز iPhone من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها مجموعة من مقدمي الخدمة."

كانت الحجة المضادة لشركة Apple هي أن فتح جهاز iPhone بهذه الطرق سيضر بشكل كبير بأمن المستخدم وخصوصيته، ولكن بريتون لا يصدق هذه الحجة، وقال هذا الأسبوع: "إن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تعزز الابتكار، دون المساس بالأمن والخصوصية".

ومن المتوقع أن تبذل شركة Apple كل ما في وسعها للحد من توفر التحميل الجانبي ومتاجر تطبيقات الطرف الثالث، وقد تضطر الشركة أيضًا إلى فتح iMessage لمنصات المراسلة الأخرى، لكن هذا لا يزال قيد المناقشة.