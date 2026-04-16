خاص| المتهمة بخطف رضيعة مستشفى الحسين تعرضت للإجهاض أكثر من مرة وزوجها هددها بالطلاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 08:28 مساءً -

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة خطف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، حيث تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمة وضبطها فجر اليوم، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سيرها.

وكشفت التحريات أن والدة الطفلة تقيم بمساكن العاشر بمحافظة الشرقية، وكانت قد توجهت إلى المستشفى لوضع مولودها، قبل أن تفاجأ باختفائه بعد ساعات من الولادة.

وتبين أن المتهمة تقيم بمنطقة القطامية، وهي زوجة لموظف يعمل بالعاصمة الإدارية، وكانت تتردد بشكل مستمر على المستشفى، مستغلة ذلك في تنفيذ جريمتها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الواقعة بسبب معاناتها من الإجهاض المتكرر، وخشيتها من تعرضها للطلاق، خاصة أن زوجها كان على علم بحملها الأخير، إلا أنها فقدت الجنين وأخفت الأمر عنه، ما دفعها لاختطاف الطفلة لإيهامه باستمرار الحمل.

وعقب ضبطها، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.