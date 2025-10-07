“انستغرام” تكافئ صناع المحتوى المبدعين
أعلنت منصة إنستغرام عن إطلاق جائزة جديدة باسم “The Ring” لتكريم 25 من أبرز صنّاع المحتوى العالميين، الذين أحدثوا تأثيرًا ثقافيًا وتميزوا بأسلوبهم الإبداعي.
الجائزة تتضمن خاتمًا ذهبيًا بتصميم خاص من المصممة البريطانية غريس ويلز بونر، إلى جانب إطار رقمي ذهبي يميّز حسابات الفائزين، وميزة حصرية تتيح لهم تصميم زر “إعجاب” مخصص يظهر عند التفاعل مع منشوراتهم.
ورغم غياب أي مكافآت مالية، تؤكد إنستغرام أن الجائزة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز والابتكار، مشبهة إياها بـ”جوائز الأوسكار” لصنّاع المحتوى.
تأتي الجائزة في ظل تراجع برامج دعم المبدعين من ميتا، وتقلص الفرص أمام صناع المحتوى الصغار، وسط تزايد هيمنة كبار المؤثرين على صفقات الرعاية والدخل.
