ما المشروب الأفضل لصحة العظام؟أظهرت دراسة حديثة أن تناول كوب الشاي يوميًا قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز صحة العظام مع التقدم في العمر خصوصا لدى النساء، وفق ما نقل موقع “ميرور” البريطاني.

وفي التفاصيل، حذر العلماء من أن القهوة لها تأثيرًا معاكسًا، إذ أن شرب أكثر من خمسة أكواب يوميًا يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام.

وقدّمت هذه الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة فليندرز بمدينة أديلايد في جنوب أستراليا، رؤية جديدة حول كيفية تأثير اثنين من أكثر المشروبات الساخنة شيوعًا في العالم على صحة العظام لدى النساء الأكبر سنًا.

وتابع فريق البحث ما يقرب من 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عامًا فأكثر على مدى عقد من الزمن لاكتشاف ما إذا كانت عاداتهن اليومية في شرب القهوة أو الشاي مرتبطة بتغيرات في كثافة المعادن في العظام.

وقام الفريق بتحليل بيانات دراسة كسور هشاشة العظام، باستخدام قياسات متكررة لاستهلاك الشاي والقهوة وكثافة العظام في منطقة الورك وعنق الفخذ.

على مدار 10 سنوات، أظهرت النتائج أن النساء اللواتي شربن الشاي لديهن كثافة عظام أعلى قليلاً في منطقة الورك مقارنةً باللواتي لم يشربن الشاي.

وقال البروفيسور إنوو ليو: “يمكن أن تُترجم التحسينات الطفيفة في كثافة العظام إلى انخفاض في حالات الكسور لدى مجموعات كبيرة، كما أن تناول القهوة باعتدال، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، لم يضر بصحة العظام ولكن الإفراط في تناولها قد يكون ضارًا”.

وأشار فريق البحث إلى أن الفروقات الملحوظة والتي تمتعت بدلالة إحصائية، ليست كبيرة بما يكفي لتبرير إجراء تغييرات جذرية كدفع النساء إلى التخلي عن القهوة أو الإفراط في شرب الشاي.

وأضاف الباحثون أن تناول الشاي باعتدال قد يكون وسيلة بسيطة لدعم صحة العظام، وأن الإفراط في تناول القهوة قد لا يكون أمرا مثاليًا.