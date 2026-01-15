نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تعلن استئناف الإبحار في قناة السويس لإحدى خدماتها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 يناير 2026 07:06 مساءً - – قالت شركة ميرسك الدنمركية للشحن البحري اليوم الخميس، إنها ستستأنف الإبحار في البحر الأحمر وقناة السويس لخدمتها التي تربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان “قررت شركة ميرسك تطبيق عودة هيكلية إلى مسار عبور قناة السويس لجميع رحلات خدمة ‘إم.إي.سي.إل’” موضحة أن ذلك جزء من نهج تدريجي ستطبقه على أسطولها.

وتدرس شركات الشحن العودة إلى ممر التجارة الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد مرور أكثر من عامين على بدء تغيير مسار سفنها إلى مسار حول أفريقيا عقب هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن في البحر الأحمر والتي يقول الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.

وقالت ميرسك يوم الاثنين إن إحدى سفنها اختبرت هذا المسار بعد أن عزز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الآمال في عودة حركة الشحن إلى طبيعتها.

ويبدأ تطبيق هذا التغيير على خدمة إم.إي.سي.إل مع انطلاق رحلة بحرية من ميناء صلالة العماني في 26 يناير الجاري.

وقناة السويس أسرع طريق يربط أوروبا بآسيا. ووفقا لبيانات كلاركسونز ريسيرتش، كان يمر عبر القناة نحو 10 بالمئة من التجارة البحرية العالمية قبل هجمات الحوثيين.

وأحيا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، الأمل في عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها.

وأنهى الاتفاق المعارك الرئيسية في غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لكن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تتبادلان الاتهامات بانتهاكات متكررة. وقُتل أكثر من 440 فلسطينيا وثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء سريان الاتفاق.

