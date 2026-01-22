بعد فوز ليفربول ضد مارسيليا.. ماذا يحتاج الريدز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:23 صباحاً - عزز نادي ليفربول الإنجليزي من حظوظه بقوة في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوز ثمين على مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات مرحلة الدوري من البطولة القارية.

ودخل ليفربول المواجهة بطموحات واضحة لحسم النقاط الثلاث، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية، ليخرج بانتصار مريح عزز موقعه بين فرق المقدمة في جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري لموسم 2025/2026، ليصبح قريبًا خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16، دون الحاجة إلى خوض ملحق إضافي.

سيناريو تأهل ليفربول لدور الـ 16

تشير الحسابات إلى أن بلوغ حاجز 16 نقطة يعد الحد الأدنى لضمان التواجد ضمن أفضل 8 فرق والتأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وهو ما يجعل ليفربول بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة من أجل تأمين مقعده رسميًا بين الكبار.

ولا يقتصر طموح الريدز على ضمان التأهل فحسب، بل يسعى الفريق أيضًا لتحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة في ظل المنافسة القوية وتقارب النقاط بين عدة أندية تطارد المراكز الأولى، ما يجعل فارق الأهداف عاملًا مؤثرًا في الترتيب النهائي.

وتبقى الجولة الختامية حاسمة في رسم ملامح مشوار ليفربول الأوروبي هذا الموسم، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة التقدم والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.