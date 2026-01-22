نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن فرض رسوم عقابية على دول أوروبية بعد إعلان إطار اتفاق غرينلاند من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 01:06 مساءً - سي إن بي سي_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أنه لن يفرض الرسوم الجمركية العقابية التي كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير على عدد من الدول الأوروبية، عقب اجتماعه المثمر مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روتّه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وكان ترامب قد هدد في عطلة نهاية الأسبوع السابقة بفرض رسوم جديدة تبدأ بنسبة 10% الشهر المقبل وتصل إلى 25% في يونيو، في إطار تصاعد التوترات حول ملف غرينلاند، وهو إقليم تابع للدنمارك، حليف الناتو.

لكن الرئيس الأمريكي أكد أن التفاهم الجديد مع الناتو أزال الحاجة إلى هذه الإجراءات، قائلاً في مقابلة مع الصحفي في سي إن بي سي، جو كيرنن: “لا، لقد أزلنا ذلك لأننا أصبح لدينا تقريباً مفهوم اتفاق”.

ونشر ترامب بيانه الكامل على منصة “تروث سوشال“، حيث أوضح أن هذا التفاهم يشمل غرينلاند والمنطقة القطبية الشمالية بأكملها، وأنه لن يفرض الرسوم التي كان مقرراً أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وأكد أن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وآخرين، سيكونون مسؤولين عن المفاوضات ويرفعون تقارير مباشرة إليه.

وقفزت الأسهم الأمريكية فوراً بعد نشر ترامب هذا التحديث، في انعكاس سريع لارتياح الأسواق من تراجع التهديدات التجارية، بعدما كانت قد تراجعت بشدة في اليوم السابق بسبب تصاعد لهجة ترامب تجاه غرينلاند.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتراجع عن فرض رسوم عقابية على دول أوروبية بعد إعلان إطار اتفاق غرينلاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.