لبسوه بدلة رقص.. أول تصريح رسمي من الشاب إسلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:29 مساءً - خرج الشاب إسلام المجني عليه في واقعة ميت عاصم بتصريحات مباشرة كشف خلالها تفاصيل ما تعرض له موجهًا الشكر لكل من دعمه ومؤكدًا تمسكه بمحاسبة المتهمين.

تصريحات الشاب الذي ارتدى بدلة رقص في ميت عاصم

استهل إسلام حديثه بتوجيه الشكر لكل من سانده خلال محنته قائلًا:

"شكر كل المحامين وأبناء بلدي اللي وقفوا جنبي علشان حقي يرجع."

وأضاف أنه ممتن لكل من دعمه في أزمته مؤكدًا:

"أنا مدين لكل شخص دافع عني ووقف معايا في محنتي."

تفاصيل ارتداء شاب بدلة رقص في ميت عاصم

تطرق إلى ما حدث وقت الاعتداء موضحًا أن أحد الموجودين حاول الدفاع عنه وقال للمتهمين بحسب روايته:

"حرام عليكم هتموتوه."

وأشار إلى حجم الألم النفسي الذي مر به بعد الواقعة قائلاً:

"شعرت بالظلم بعد اللي حصلي وكنت بقول فوضت أمري ليك يارب."

كما تحدث عن الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدًا:

"كانوا بيقولوا إني خطفت بنتهم والبنت اعترفت إنها جت عندنا بإرادتها."

وأضاف أن ظهور الحقيقة كان بمثابة إنصاف له قائلاً:

"ربنا نصرني وأظهر الحق."

وفي ختام تصريحاته شدد إسلام على تمسكه بحقه القانوني قائلاً:

"بطالب بمعاقبة المتهمين بالتعدي عليا ومحاكمتهم."

وتبقى الواقعة محل متابعة واسعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المقبلة.