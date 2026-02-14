اتفرج ببلاش علي المفتوحة.. قائمة القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 12:29 مساءً - يبحث عشاق الكرة الإفريقية عن القناة الناقلة لمواجهة الزمالك ونظيره كايزر تشيفز، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ويدخل الزمالك المواجهة بحالة معنوية مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية حقق خلالها خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ويأمل استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز قاري مهم.

وفي المقابل، يعيش كايزر تشيفز فترة مميزة هو الآخر بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية، مستندًا إلى قوة هجومية واضحة خلال مباريات المجموعة.

ملعب مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

تُقام المباراة على ملعب ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة، ليس فقط لحسم الصدارة، بل لتحديد المسار في الأدوار الإقصائية، حيث إن متصدر المجموعة يتجنب مواجهة أقوى المتأهلين الأوائل في ربع النهائي، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا.

ترتيب كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

يتصدر الفريق الجنوب إفريقي جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بـ8 نقاط.

ويعني انتصار الفريق الأبيض وصوله إلى النقطة 11 وانتزاع الصدارة، في حين أن أي نتيجة أخرى ستُبقي المنافس في القمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز

تنقل المواجهة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD.

كما يمكن متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة من خلال أون سبورت الأرضية التي يوفر تغطية مباشرة لجميع مباريات الفرق المصرية في مختلف البطولات.