ألمانيا وبريطانيا تطرحان مبررات أخلاقية لإعادة التسلح.. التفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 01:22 مساءً - نشرت صحيفة بريطانية وألمانية الساعات الماضية، تصريحات هامة لكل من رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني، وتضمنت تلك التصريحات إنه يوجد مبررات أخلاقية من أجل إعادة التسلح.

اقتراحات ألمانيا وبريطانيا

قدم ريتشارد نايتون، الساعات الماضية رسميًا، عدد من الضوابط والمقترحات بجانب كارستن بروير، كما حذروا أيضًا من خلال التصريحات الصحفية، بأن روسيا قد تحولت بشكل حاسم نحو الغرب، وأشاروا إنه يجب التغيير جذريًا في كل من دفاعنا وأمننا، وذلك في كافة أنحاء أوروبا.

تضمنت الرسالة المشتركة بين رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ونظيره الألماني، إن كل من القائدان العسكريان يتحدثوا ليس فقط كقادة عسكريين ولكن كصوتين لأوروبا، والتي يجب خلال الوقت الحالي مواجهة الحقائق الخاصة بأمنها بكل جدية.

مبررات أخلاقية لإعادة التسلح

تضمنت رسالة القائدان العسكريان، أن هناك بعد أخلاقي من أجل إعادة التسلح مجددًا، ويكون ذلك ليست إثارة للحروب، بل إن هذا التصرف يكون من أجل الحفاظ على حماية الشعوب، وكذلك الحفاظ على السلام.

مستقبل الدفاع في أوروبا والحرب في أوكرانيا

في نفس السياق، فدق جاء ذلك التحذير من القائدان العسكريان، فور انتهاء مؤتمر ميونخ للأمن السنوي الذي عقد الساعات الماضية، وقد شهد حضور عدد من قادة العالم، وذلك للحديث عن مستقبل الدفاع في أوروبا، وكذلك تفاصيل الحرب في أوكرانيا.