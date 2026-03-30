تصريح لافت من الرئيس المصري ”عبدالفتاح السيسي” بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 04:30 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن إنهاء الصراع الدائر في منطقة الخليج يتطلب تدخلًا حاسمًا من القيادة الدولية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يمتلك القدرة على لعب دور محوري في وقف الحرب واحتواء تداعياتها المتصاعدة.

تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ترامب والحرب في المنطقة

خلال كلمته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة مباشرة إلى نظيره الأمريكي "ترامب"، دعا فيها إلى التحرك الفوري من أجل إنهاء النزاع، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد بمخاطر جسيمة تتجاوز الحدود الإقليمية، وتمتد آثارها إلى الأمن والاستقرار العالميين.

وأوضح الرئيس أن دعوته تنطلق من منطلق إنساني في المقام الأول، وتعكس تطلعات الشعوب التي تتطلع إلى السلام ووقف نزيف الصراعات، مشددًا على أن المجتمع الدولي يعوّل على القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للقيام بدور فعال في تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكشف مخاطر الحرب على الشرق الأوسط

أشار السيسي إلى أن استمرار الحرب يفاقم من حجم المعاناة الإنسانية، ويزيد من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه دول المنطقة، لافتًا إلى أن الفرصة لا تزال قائمة لاحتواء الموقف عبر تحرك جاد ومسؤول من الأطراف القادرة على التأثير في مسار الأحداث.

واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، بما يضمن استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن لشعوب المنطقة، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.