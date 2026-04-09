حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:29 مساءً - ازاح الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس 9 أبريل 2026، الستار عن تنفيذ عملية اغتيال على حرشي، وهو الذي يشغل منصب السكرتير الشخصي للأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم، وذلك خلال غارة جوية شنت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال علي حرشي سكرتير حزب الله

بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، يعد علي حرشي، وهو ابن شقيق نعيم قاسم، أحد المقربين من الدائرة الضيقة للأمين العام، حيث شغل منصب مستشار شخصي ولعب دوراً محورياً في إدارة مكتب نعيم قاسم وتأمين تحركاته، وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت في الوقت ذاته معبرين رئيسيين يستخدمهما عناصر حزب الله للانتقال بين شمال وجنوب نهر الليطانى، والتي يُزعم أنها تُستعمل لنقل آلاف الأسلحة والصواريخ، كما شملت الهجمات الأخيرة قصف نحو عشرة مستودعات للأسلحة ومنصات إطلاق ومقار قيادية تابعة للحزب في مناطق متفرقة بجنوب لبنان.

غارات إسرائيل على لبنان

تشهد لبنان منذ أمس الأربعاء موجة "عدوان إسرائيلي" أسفرت عن استشهاد 254 شخصاً، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية لإعلان الحداد العام، وفي المقابل، رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية باستهداف شمال إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، حذرت "إيران" من التدخل العسكري في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتتباين وجهات النظر حول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت كل من طهران وباكستان، التي تولت وساطة الاتفاق، شمول لبنان ضمن الهدنة، بينما نفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك.