المرينجي يتلقي نبأ كارثي قبل مواجهة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدمة مدوية قبل مواجهة فريق جيرونا غدا، في الجولة الواحد والثلاثون، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في مواجهة يسعي المرينجي من خلالها لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعثرات الماضية.

ريال مدريد يفقد ماستانتونو ضد جيرونا في الليجا

يعيش الموهوب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو فترة معقدة داخل صفوف ريال مدريد، بعدما تأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام جيرونا في منافسات الدوري الإسباني، في وقت يسعى فيه اللاعب الشاب لإثبات نفسه داخل كتيبة الملكي.

وجاء غياب ماستانتونو بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مشاركته كبديل في لقاء فريقه الأخير أمام ريال مايوركا، ليتعرض للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، وهو ما حرم الفريق من أحد خياراته الهجومية في مرحلة حساسة من الموسم.

وشارك اللاعب لبضع دقائق فقط بعد نزوله بديلًا بقرار من المدرب ألفارو أربيلوا، بدلًا من إبراهيم دياز، إلا أن ظهوره لم يكن موفقًا، حيث بدا عليه التوتر وتعرض لإنذار اعتبره البعض قاسيًا مقارنة بطبيعة التدخل.

معاناة مستمرة داخل البرنابيو للاعبي ريال مدريد

البطاقة التي حصل عليها اللاعب كانت الخامسة هذا الموسم، بعد تدخل على سيرجي داردر، ليغيب رسميًا عن المباراة المقبلة، ما يزيد من صعوبة موقفه في ظل المنافسة القوية داخل الفريق.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب القادم من ريفر بليت لم يحصل حتى الآن على الفرص الكافية لإظهار إمكانياته، سواء في الفترة السابقة أو مع الجهاز الفني الحالي، وهو ما أثر على استقراره الفني.

ورغم ظهوره الجيد مع منتخب بلاده، إلا أن التأقلم مع إيقاع الليجا السريع وقلة دقائق اللعب يمثلان تحديًا حقيقيًا أمام اللاعب، الذي يحتاج إلى الاستمرارية لاستعادة الثقة وإثبات قدراته.

وفي ظل غيابه عن مواجهة جيرونا، تبدو الفرصة متاحة أمام ماستانتونو لإعادة ترتيب أوراقه والعمل على العودة بصورة أقوى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اشتداد المنافسة داخل الفريق في الخط الأمامي.