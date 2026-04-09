من هو إبراهيم تشيليكول؟ معلومات عن النجم التركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - في تحرك أمني لافت أثار تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط الفنية والإعلامية، كشفت السلطات في تركيا عن تنفيذ حملة موسعة استهدفت مجموعة من نجوم التمثيل والغناء، من بينهم الفنان إبراهيم تشيليكول، وهو بطل مسلسل "حب أبيض وأسود"، إلى جانب المطرب مصطفى جيجلي وآخرين من المشاهير.

القبض على إبراهيم تشيليكول بتهمة تعاطي المخدرات

بحسب التفاصيل، خضع "إبراهيم تشيليكول" لفحوصات طبية تمهيدًا لاستجوابه رسميًا أمام جهات التحقيق، حيث أوضحت النيابة أن القضية تتعلق باتهامات مرتبطة بجرائم المخدرات، من بينها الحيازة والتعاطي وتسهيل الحصول على المواد المخدرة.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن حملة منسقة جرى تنفيذها يوم 7 أبريل 2026، بعد صدور إذن قضائي، وبمشاركة وحدة مكافحة المخدرات التابعة للدرك في إسطنبول، في إطار تصعيد الجهود لمواجهة هذه النوعية من الجرائم دون استثناء.

من هو إبراهيم تشيليكول؟

وفي سياق متصل، نسلط الضوء على أبرز المعلومات حول الفنان "إبراهيم تشيليكول"، استنادًا إلى عدد من المصادر الفنية المتخصصة: