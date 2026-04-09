من هو إبراهيم تشيليكول؟ معلومات عن النجم التركي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - في تحرك أمني لافت أثار تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط الفنية والإعلامية، كشفت السلطات في تركيا عن تنفيذ حملة موسعة استهدفت مجموعة من نجوم التمثيل والغناء، من بينهم الفنان إبراهيم تشيليكول، وهو بطل مسلسل "حب أبيض وأسود"، إلى جانب المطرب مصطفى جيجلي وآخرين من المشاهير.
القبض على إبراهيم تشيليكول بتهمة تعاطي المخدرات
بحسب التفاصيل، خضع "إبراهيم تشيليكول" لفحوصات طبية تمهيدًا لاستجوابه رسميًا أمام جهات التحقيق، حيث أوضحت النيابة أن القضية تتعلق باتهامات مرتبطة بجرائم المخدرات، من بينها الحيازة والتعاطي وتسهيل الحصول على المواد المخدرة.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن حملة منسقة جرى تنفيذها يوم 7 أبريل 2026، بعد صدور إذن قضائي، وبمشاركة وحدة مكافحة المخدرات التابعة للدرك في إسطنبول، في إطار تصعيد الجهود لمواجهة هذه النوعية من الجرائم دون استثناء.
من هو إبراهيم تشيليكول؟
وفي سياق متصل، نسلط الضوء على أبرز المعلومات حول الفنان "إبراهيم تشيليكول"، استنادًا إلى عدد من المصادر الفنية المتخصصة:
- ولد عام 1982 في مدينة إزميت التابعة لولاية كوجايلي التركية.
- نشأ وسط خلفية ثقافية متنوعة، حيث تنحدر والدته من أصول تركية مهاجرة من سالونيك اليونانية، بينما تعود جذور والده إلى أصول عربية.
- بدأ مسيرته كلاعب كرة سلة ضمن منتخب تركيا للشباب تحت 20 عامًا، قبل أن يغيّر مساره المهني.
- عقب اعتزاله الرياضة، اتجه إلى مجال عرض الأزياء، وحقق نجاحًا لافتًا كعارض محترف.
- شكل تعاونه مع المنتج عثمان سيناف نقطة تحول بارزة، إذ منحه فرصة الدخول إلى عالم التمثيل.
- كانت انطلاقته الفنية عام 2008 من خلال فيلم "بارس: ناركوتيرور"، الذي مثّل أول ظهور له على الشاشة.
- واصل حضوره في الدراما عبر أعمال مثل "إيفت" و"كاراداجلار"، قبل أن يحقق انتشارًا أوسع في البطولات التلفزيونية.
- حصد شهرة كبيرة من خلال مسلسلات ناجحة، أبرزها "رحمة"، و"الحب الأسود والأبيض"، و"المنزل الذي ولدت فيه هو قدرك"، بالإضافة إلى "طيران الطيور".
- في السينما، لفت الأنظار بدوره في فيلم "فتح 1453" من خلال تجسيد شخصية "أولوباتلي حسن".
- كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى مثل "To Love, to Lose" و"GADDAR" و"As the Crow Flies S2" و"Muhteşem İkili".
- وتزوج عام 2017 من ميهرا موتلو، وأنجبا ابنهما "علي" في ديسمبر 2019.
- انتهت الزيجة بالانفصال في مايو 2022 بعد نحو خمس سنوات، دون إعلان تفاصيل.
- دخل في علاقة لاحقًا مع الكاتبة ناتالي يارجان، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
- تُوجت مسيرته الفنية بحصوله على جائزة أفضل ممثل دولي عام 2024 ضمن جوائز Kineo في فينيسيا، تقديرًا لنجاحه وانتشاره خارج تركيا.