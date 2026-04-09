حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 06:29 مساءً - في إطار متابعة الملفات الحيوية للدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة الداخلية، إلى جانب متابعة تطورات تنفيذ الخطط الحكومية في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء المصري يوجه بالتوسع في الطاقة الشمسية

خلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء المصري أبرز الأنشطة والتحركات التي قام بها السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الاجتماعات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وهي التي ركزت على متابعة تطور مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وحجم القدرات المستهدف إضافتها من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات لدعم استقرار الشبكة القومية.

استخدام الطاقة الشمسية

حرص مدبولي على التشديد على أهمية الاستمرار في تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق بالتوسع في استعمال الطاقة الشمسية، عن طريق الإسراع في الأستمرار في استكمال كل مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يدعم التحول إلى منظومة "طاقة مستدامة" تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزز من كفاءة الاستخدام.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

تطرق مدبولي إلى نتائج اجتماع الرئيس الذي تناول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، إلى جانب مناقشة تطورات القطاع المصرفي، وسبل تعزيز كفاءته، بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية، واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مع فتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في دفع معدلات النمو.