اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - تتصاعد عمليات البحث من جانب جماهير كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ويحتضن ملعب «نيلسون مانديلا» هذه المباراة القوية التي تجمع بين الفريقين، حيث يدخل شباب بلوزداد اللقاء بطموحات كبيرة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، معتمدًا على قوته الهجومية وتنظيمه داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء العودة.

الزمالك بإسمه وتاريخه لمواجهة طموح شباب بلوزداد

يعول الزمالك على خبراته القارية الكبيرة، خاصة في الأدوار الإقصائية، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، في ظل سعيه لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

وتُعد هذه المواجهة صراعًا كرويًا تقليديًا بين مدرستين بارزتين في شمال إفريقيا، ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا من الناحية الفنية، حيث يتوقع أن يشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين داخل أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

من المنتظر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD.

ويُمكن أيضًا متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التطبيقات الرياضية المختلفة، تود وبي ان كونكت التي تقدم تغطية مباشرة لكافة تفاصيل اللقاء، إلى جانب متابعة نتائج المباريات الأخرى في مختلف البطولات.