إنجاز ضخم في أسوان.. تنفيذ 95% من الخطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:29 مساءً - استعرض المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام الحالي، والتي تبلغ قيمتها نحو 798.8 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ الفعلي إلى حوالي 95%، في مؤشر يعكس حجم العمل الجاري داخل المحافظة خلال الفترة الحالية.

محافظ أسوان يشدد على تسريع إجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية

أصدر محافظ أسوان توجيهات حاسمة لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بضرورة تسريع الإجراءات وتوفير المستندات المطلوبة للحصول على اعتمادات المرحلة الرابعة من الخطة الاستثمارية.

كما شدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان استغلال التمويل المتاح بشكل أمثل وتوجيهه للمشروعات ذات الأولوية للمواطنين.

أولوية مشروعات البنية التحتية والخدمات في أسوان

أكد المحافظ أن الأولوية خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية تُمنح للمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

وتشمل هذه المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، إلى جانب الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بما يحقق تحسينًا شاملًا لمستوى الخدمات داخل المحافظة.

متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات أسوان الجارية

أوضح “لاشين” أن هناك استمرارًا للجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بهدف رصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فوري.

ويأتي ذلك لضمان رفع معدلات الإنجاز والوصول بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية إلى 100% قبل نهاية العام المالي.