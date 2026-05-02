تصريحات نارية من أرتيتا حول مستوى الأندية الأوروبية.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:29 مساءً - أدلى المدرب الإسباني "ميكيل أرتيتا" المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي بعدة تصريحات نارية لأحد الصحف الرياضية حول مستوى النوادي الأوروبية والفجوة الكبيرة بينها وعن مستوى لاعبي الفرق المختلفة.

تصريحات المدير الفني أرتيتا

صرح المدرب أرتيتا عن رأيه الشخصي في بعض الأندية الأوروبية والمستوى الملحوظ لبعض الفرق من وجهة نظره، حيث أبدى الإسباني أرتيتا إعجابه الشديد بمستوى مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي وصفها بأنها الأفضل مشاهدةً في حياته.

يرى أرتيتا أيضاً فروق واضحة في مستوى الفرق وأكد على أن مستوى الأندية الكبيرة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ليس في مستوى أرسنال من وجهة نظره.

أسباب تصريحات أرتيتا الأخيرة

أكد أرتيتا على أن التباين في مستوى الفرق يعود إلى عدة أسباب واضحة من أهمها مدى جدية وإلتزام اللاعبين ومستوى الجاهزية البدنية واللياقة التي يتمتع بها اللاعبين، مؤكداً على أن اللياقة البدنية تساعد بشكل أساسي في تقديم مباريات قوية وظهور الفريق في مستوى متقدم.