عودة تيبو كورتوا تقترب.. صحيفة آس تكشف تطورات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 06:29 مساءً - أفادت صحيفة آس الإسبانية عبر تصريحات أخيرة عن الحالة الصحية للحارس البلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد حيث اقترب من تعافيه الكامل من إصابته مع توقعات بعودته للمشاركة مع الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

تيبو كورتوا يعود للفريق لإكمال الموسم الرياضي

وكان البلجيكي تيبو كورتوا قد أصيب خلال منافسته مع مانشستر سيتي في 17 مارس الماضي خلال مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة أس الإسبانية أن كورتوا قد اتم شفائه وتعافى بالفعل وقريبًا سيشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة بصورة مؤكدة.

عدد المباريات التي غاب عنها تيبو

قد غاب تيبو كورتوا عن المشاركة في 8 مباريات بسبب الإصابة حتى الآن وشارك بدلًا عنه اندري لونين ومن المتوقع أن يواجه إسبانيول لتكون في المباراة التاسعة له.

وأكدت الصحيفة أن كورتوا لن يعود للمشاركة إلا بعد اكتمال تعافيه وأن الفريق لن يخاطر بحالته الصحية وكن بورتو لا يرغب في تفويت المشاركة في مباريات كأس العالم ولا يرغب بالانتكاس والبعد عن الملعب حتى النهائي لاستعادة المونديال.

ومن المنتظر أن يواجه فريق اسبانيول لاعبي ريال مدريد غدًا الأحد 3 مايو 2026 قبيل منافسة برشلونة التي تمت على ملعب كامب نو الأسبوع الماضي.