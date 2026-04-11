قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة الزمالك ضد شباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - أعلنت شبكة بي إن سبورتس اسم المعلق المكلف بوصف أحداث مواجهة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لدور نصف النهائي لموسم 2025/2026.

يخوض الزمالك اللقاء خارج ملعبه أمام الفريق الجزائري، في إطار مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من البطولة القارية لموسم 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال.

وكان الزمالك قد بلغ نصف النهائي بعد تخطيه أوتوهو الكونغولي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، بينما تأهل شباب بلوزداد على حساب المصري البورسعيدي بعد أفضلية الأهداف خارج الأرض.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد والقنوات الناقلة

تُقام المواجهة على ملعب «نيلسون مانديلا»، مساء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على أن تُبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، وقناة الجزائرية الأرضية واون سبورت الأرضية.

معلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

يتولى التعليق على أحداث المباراة التي ستجمع بين فريق الفارس الأبيض ونظيره فريق شباب بلوزداد علي قناة بي ان سبورتس للمعلق الرياضي الشهير محمد بركات وبالتحديد سيكون عبر قناة beIN Sports 3.

حكم مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

يدير اللقاء تحكيميًا الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويعاونه طاقم تحكيم من عدة جنسيات، بالإضافة إلى وجود غرفة تقنية الفيديو بقيادة أخونا زينيث ماكاليما.