بكام الكيلو؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 11 أبريل 2026 في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، حيث حافظت معظم الأصناف على مستوياتها السعرية السابقة دون تغييرات كبيرة، وسط توازن في حركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية والمنافذ المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

استقرت أسعار اللحوم اليوم البلدية والضأن عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 443 جنيهًا، وهو نفس المستوى الذي سجلته بعض القطع المتداولة في الأسواق.

كما بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز حوالي 420 جنيهًا.

بينما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا وفقًا للمنطقة والجودة.

وفي باقي الأصناف، سجل كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا.

وفي حين وصل سعر اللحم البتلو إلى نحو 442 جنيهًا.

كما سجل عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الطرب المحشي حوالي 390 جنيهًا.

أما أسعار المنتجات الجاهزة، فقد استقرت كالتالي:

سعر كيلو كفتة أرز وصل لنحو 280 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو كفتة الحاتي فهو وصل لـ 320 جنيهًا.

بينما سجل السجق البلدي نحو 320 جنيهًا.

وأما عن الحواوشي الجاهز فهو وصل لحوالي 300 جنيه.

أيضًا وصل البرجر لنحو 300 جنيه.

كما تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، وهو نفس النطاق السعري الذي يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

في منافذ وزارة الزراعة، واصلت الأسعار تقديم مستويات أقل للمستهلك، حيث سجل كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.