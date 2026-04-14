تعرف على رسوم تحويل انستا باي الجديدة لشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 مساءً - يأتي انستا باي كواحد من أهم وسائل الدفع الحديثة حيث يساعد في إجراء التحويلات المالية بشكل سريع ومعرفة أرصدة البنوك الخاصة بحسابات العملاء ودفع الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز وكذلك تحويل تبرعات لجهات متعددة.

رسوم انستا باي بدايةً من شهر إبريل

يتيح تطبيق انستا باي إجراء عدد محدد من العمليات المجانية في الشهر يصل إلى 10 مرات بحد أقصى وذلك لخدمة الاستعلام عن الرصيد، وتطبق بعد ذلك تكلفة 50 قرش رسوم على الخدمة.

يطبق انستا باي رسوم محددة على التحويلات الرقمية يصل إلى 20 جنيهاً مصرياً وذلك بدايةً من شهر إبريل الجاري، حيث تكون نسبة التحويل 0.1% من قيمة المعاملة.

رسوم تحويل 500 جنيه هو 50 قرش.

رسوم تحويل 1000 جنيه هي 1 جنيه.

رسوم تحويل 5000 هي 5 جنيه.

رسوم تحويل 20000 هي 20 جنيه.

حدود التحويلات الرقمية على تطبيق انستا باي