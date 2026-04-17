اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:30 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الاتحاد السعودي ونظيره ماتشيدا زيلفيا، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء يُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة.

ويدخل “العميد” هذه المباراة بطموحات كبيرة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد تجاوزه في الدور السابق عقبة الوحدة الإماراتي، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير وعاملي الأرض في البطولة المقامة بنظام التجمع في جدة.

ويأمل الاتحاد في مواصلة مشواره القاري بنجاح، في ظل قوة المنافس الياباني الذي يُجيد اللعب التنظيمي والاعتماد على الانضباط الدفاعي، ما يجعل المواجهة في غاية الصعوبة والإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وماتشيدا زيلفيا

تمتلك شبكة beIN Sports الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب شبكة قنوات الكأس، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر beIN Sports 2 HD والكأس 5 HD.

معلق مباراة الاتحاد ضد ماتشيدا

يتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي أحمد البلوشي عبر قنوات beIN Sports، تنطلق صافرة البداية فيو8:00 مساءً بتوقيت القاهرة و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات الدور ربع النهائي، نظرًا لقوة الفريقين وطموح كل منهما في الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الكبرى.