قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:30 مساءً - يستعد عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين إنتر ميلان وكالياري، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، وذلك مساء اليوم الجمعة 17 أبريل 2026. وتقام المباراة على أرضية ملعب «استاد جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو.

موقف إنتر ميلان وكالياري قبل اللقاء

يدخل إنتر ميلان اللقاء وعينه على تعزيز صدارته والاقتراب أكثر من حسم اللقب، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، ويسعى "النيراتزوري" لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة هدفين دون مقابل.

على الجانب الآخر، يطمح كالياري لتحقيق نتيجة إيجابية في مهمة صعبة خارج دياره لتعديل موقفه في جدول الترتيب والهروب من المناطق المتأخرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد كالياري

يمكن للجماهير متابعة أحدا اللقاء عبر المنصات والتطبيقات التالية:

StarzPlay: بصوت المعلق عبدالله السعدي تطبيق STC TV: بصوت المعلق عبدالله السعدي. منصة شاشا: بصوت المعلق هاني الشهري.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد كالياري عبر الإنترن

تتوفر إمكانية مشاهدة البث المباشر للمباراة التي ستحمع بين انتر ميلان وكاليري عبر الإنترنت من خلال تطبيق StarzPlay وSTC TV، وهي المنصات التي تمتلك حقوق بث الدوري الإيطالي في المنطقة، مما يتيح للمشتركين متابعة المباراة بجودة عالية