الرئيس السيسي خلال لقائه ألكسندر ستوب: رفض قاطع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:33 مساءً - في رسالة سياسية واضحة تعكس ثوابت الدولة المصرية، جدد عبد الفتاح السيسي التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض واقع يتعارض مع حل الدولتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ألكسندر ستوب في ختام زيارته الرسمية إلى مصر.

السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر ترفض بشكل كامل أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو المساس بوحدتها، مؤكدًا أن الحل الوحيد المقبول دوليًا يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ المراحل المختلفة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، كما أشار إلى استمرار الجهود المصرية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.

قمة مصر وفنلندا تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفنلندي في مراسم رسمية عكست عمق العلاقات بين مصر وفنلندا، حيث عقد الجانبان جلسات مباحثات ثنائية وموسعة تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأكد السيسي أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيدًا باصطحاب الرئيس الفنلندي وفدًا من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار في مصر، التي تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية.

مصر وفنلندا تؤكدان أهمية التنسيق الإقليمي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط

تناولت المباحثات بين الجانبين أبرز القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية، ورفضها لأي اعتداءات تستهدفها، مع التشديد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما رحب بالهدنة الحالية في المنطقة، معتبرًا أنها تمثل فرصة لدفع المسار الدبلوماسي وتقليل التصعيد، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، واختتم السيسي بالتأكيد على أن تحقيق السلام الدائم يتطلب تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتضع حدًا للصراعات الممتدة في المنطقة.