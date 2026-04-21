التعليم المصري يحسم الجدل: هل تقتصر امتحانات نهاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:23 مساءً - أعلنت مصادر مطلعة داخل قطاع التعليم المصري حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الاكتفاء بالمناهج التي تم تدريسها داخل الفصول فقط في امتحانات نهاية العام، وعدم شمول الامتحانات لكامل المقررات الدراسية.

هل تقتصر امتحانات نهاية العام على ما تم شرحه داخل الفصول؟

أكدت المصادر في تصريحات خاصة، أن كل ما يُنشر في هذا الشأن غير صحيح تمامًا، ولم يصدر أي قرار رسمي من وزارة التعليم أو الجهات المختصة يفيد بتغيير نظام الامتحانات أو تقليص المناهج، مشددة على أن هذه الأنباء لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت أن العملية التعليمية تسير وفق الخريطة الزمنية المعتمدة مسبقًا، مع "التزام المدارس" بالانتهاء من شرح وتغطية جميع أجزاء المناهج الدراسية دون أي حذف أو استثناء، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة لجميع الطلاب.

موعد عقد امتحانات شهر ابريل

فيما يتعلق بامتحانات نهاية العام، أشارت المصادر إلى أنه تقرر إعادة جدولة امتحانات شهر أبريل لتُعقد خلال شهر مايو، وذلك بهدف تعويض الفاقد الزمني الناتج عن الإجازات الرسمية، وضمان انتظام سير الدراسة دون الإخلال بالخطة الزمنية.

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن فكرة الاكتفاء بما تم تدريسه داخل الفصول لم يتم طرحها سواء كقرار أو حتى كمقترح داخل الجهات المعنية، موضحة أن أي تعديلات تخص نظام الامتحانات أو آليات التقييم سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وموثق في حال اعتمادها، مع ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.