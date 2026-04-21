حفل زفاف يتحول إلى مأتم.. وفاة عروس في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:23 مساءً - في حادثة مأساوية هزت الشارع المصري، تحوّلت ليلة زفاف عروس شابة بمحافظة الشرقية إلى مأتم، بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة عقب ساعات قليلة من انتهاء حفل زفافها، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، لتخيم حالة من الحزن العميق على أسرتها وأهالي قريتها.

وفاة عروس بالشرقية بعد انتهاء حفل زفافها بساعات قليلة

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، عقب وفاة العروس "فرح مدحت" في مقتبل عمرها، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء مراسم زفافها التي أُقيمت مساء أمس، وكانت الأجواء داخل القاعة تسير بشكل طبيعي، حيث احتفل الحضور بالعروسين وسط أجواء من البهجة والفرح.

لكن الفرحة لم تدم طويلًا، إذ فوجئ الحضور بتعرض العروس لحالة إعياء مفاجئة، سرعان ما تطورت إلى فقدان للوعي، وذلك عقب انتهاء آخر فقرات الحفل وقبل مغادرتها القاعة متجهة إلى منزل الزوجية.

تفاصيل إصابة العروس بأزمة قلبية ونقلها إلى المستشفى

وعلى الفور، تم نقل العروس إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في محاولة عاجلة لإنقاذها، وبحسب مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، فقد وصلت العروس إلى المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس وهي تعاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وأكد المصدر أن الفرق الطبية تعاملت مع الحالة بشكل فوري، حيث تم إجراء إنعاش قلبي رئوي مكثف، ونُقلت العروس إلى غرفة العناية المركزة لمحاولة استعادة وظائفها الحيوية، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء، لم تستجب الحالة، وفارقت الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تشييع جنازة عروس أولاد صقر ورسائل نعي مؤثرة على مواقع التواصل

أثارت وفاة العروس حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نعوا الفقيدة بكلمات مؤثرة، واصفين إياها بـ"عروس الجنة"، مؤكدين أن رحيلها المفاجئ شكل صدمة كبيرة للجميع.

ومن المقرر تشييع جثمان العروس إلى مثواها الأخير بمسقط رأسها في مركز أولاد صقر، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب، في جنازة يغلب عليها الحزن والأسى، بعد أن تحوّل فستان الزفاف الأبيض إلى رمز لفاجعة مؤلمة في ليلة كان من المفترض أن تكون بداية حياة جديدة.