بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره مساء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في قمة نارية يحتضنها ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

دوافع الفريقين  النصر والأهلي قبل كلاسيكو المملكة

يدخل "العالمي" اللقاء وهو في أفضل حالاته الفنية، حيث حقق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مواجهات خاضها، ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة (3-2).

من جانبه، يدخل "الراقي" المواجهة بروح معنوية مرتفعة للغاية، حيث يمتلك سجلاً قوياً في مبارياته الخمس الأخيرة بتحقيقه 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً دون أي هزيمة، ويطمح لتكرار فوزه على النصر لتأكيد جدارته في المربع الذهبي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة 

توقيت المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتُنقل أحداث القمة مباشرة عبر قنوات ثمانية، وأُسندت مهمة التعليق على أحداث الكلاسيكو للمعلق فارس عوض.

كيفية مشاهدة مباراة النصر والأهلي عبر الإنترنت

بإمكان الجماهير متابعة البث المباشر للقمة السعودية بين العالمي ضد نظيره قلعة الكؤوس عبر تطبيق ثمانية، الذي يوفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات دوري روشن، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة للمشجعين عبر مختلف الأجهزة الذكية بجودة عالية

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

