اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والأهلي، في كلاسيكو روشن ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الندية والإثارة، حيث يساهم في حالة فوز العالمي ببتويجه بالدوري بشكل كبير.

ملعب مباراة النصر ضد الأهلي

يحتضن ملعب الأول بارك هذه القمة المرتقبة، حيث يدخل النصر المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، سعيًا لمواصلة الابتعاد في الصدارة، بينما يطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة قوية تعيد خلط أوراق المنافسة في المراكز المتقدمة.

النصر يدخل المباراة بأفضلية واضحة على مستوى النتائج، خاصة مع قوته الهجومية الكبيرة هذا الموسم، بقيادة كريستيانو رونالدو، في حين يعوّل الأهلي على خبراته القارية وروحه المعنوية المرتفعة، مع تألق نجومه مثل رياض محرز.

المباراة لا تقتصر فقط على ثلاث نقاط، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، بين رغبة النصر في الاقتراب من اللقب، وسعي الأهلي لتأكيد حضوره كمنافس قوي حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة ثمانية، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك من خلال قناةثمانية 1 HD.

طرق متابعة مباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

يمكن متابعة اللقاء الذي سيجمع بين العالمي وبطل آسيا عبر البث الرقمي من خلال تطبيق “ثمانية”، أو متابعة مجرياته لحظة بلحظة عبر تطبيق ثمانية الذي يوفر تغطية فورية وإحصائيات دقيقة والبث المباشر لاحداث المباريات في الدوري السعودي بدون تقطيع.