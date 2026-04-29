طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف علوم وتكنولوجيا

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر والأهلي،  في كلاسيكو روشن ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الندية والإثارة، حيث يساهم في حالة فوز العالمي ببتويجه بالدوري بشكل كبير.

ملعب مباراة النصر ضد

يحتضن ملعب الأول بارك هذه القمة المرتقبة، حيث يدخل النصر المواجهة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، سعيًا لمواصلة الابتعاد في الصدارة، بينما يطمح الأهلي إلى تحقيق نتيجة قوية تعيد خلط أوراق المنافسة في المراكز المتقدمة.

النصر يدخل المباراة بأفضلية واضحة على مستوى النتائج، خاصة مع قوته الهجومية الكبيرة هذا الموسم، بقيادة كريستيانو رونالدو، في حين يعوّل الأهلي على خبراته القارية وروحه المعنوية المرتفعة، مع تألق نجومه مثل رياض محرز.

المباراة لا تقتصر فقط على ثلاث نقاط، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، بين رغبة النصر في الاقتراب من اللقب، وسعي الأهلي لتأكيد حضوره كمنافس قوي حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي 

تنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة ثمانية، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك من خلال قناةثمانية 1 HD.

طرق متابعة مباراة النصر ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

يمكن متابعة اللقاء الذي سيجمع بين العالمي وبطل آسيا عبر البث الرقمي من خلال تطبيق “ثمانية”، أو متابعة مجرياته لحظة بلحظة عبر تطبيق ثمانية الذي يوفر تغطية فورية وإحصائيات دقيقة والبث المباشر لاحداث المباريات في الدوري السعودي بدون تقطيع.

الكلمات الدلائليه:
محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

أخبار ذات صلة

0 تعليق