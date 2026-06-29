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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح...

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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح...

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 12:29 مساءً - اعتمد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح على مستوى المحافظة 72.87%

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 99 ألفًا و929 طلاب وطالبات، حضر منهم 99 ألفًا و182 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 72 ألفًا و277 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 72.87%

وهنأ محافظ سوهاج الطلاب والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومشيدًا بالجهود التي بذلتها مديرية التربية والتعليم وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتي أسهمت في خروجها بصورة منظمة ومنضبطة.

وأكد " راشد " حرص المحافظة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التفوق والتميز، موجها بأهمية مواصلة العمل للارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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