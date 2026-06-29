إصابة 19 شخص في حادث تصادم على الطريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 12:29 مساءً - شهدت محافظة المنوفية صباح اليوم حادث تصادم بين عربية ميكروباص على الطريق الإقليمي النار بالمحافظة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات

وأكد مصدر رسمي أن النصابين جميعاً من أسرتين كانوا في طريق عودتهم من المصيف، وان الإصابات جميعها إصابات خفيفة بين سحجات وكدمات وبينهم 6 أطفال، موجودين جميعاً في مستشفى الباجور تحت الملاحظة