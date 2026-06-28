وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دورات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 07:23 مساءً - شهد الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دفعات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، والتي شملت الدورات رقم ( 49 ) من كلية الحرب العليا ، و( 55 ) من كلية الدفاع الوطني ، و( 75 ) أركان حرب عام ، والدورتين ( 47 - 48 ) أركان حرب تخصص من كلية القادة والأركان ، والدورة ( 27 ) لتأهيل قيادة التشكيلات ، وتضمنت الدورات دارسين من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والفريق أول ركن / صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي ، والفريق أول ركن / خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من قادة القوات المسلحة ، والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية ، وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين .

وألقى اللواء أح / محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير منظومة التأهيل العسكري والبحث العلمي بالأكاديمية لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة متطلبات العصر بكل ما هو جديد في مختلف المجالات .

أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ومراحل الإعداد والتأهيل للدارسين من القادة والضباط المصريين والوافدين ، وكذلك المدنيين من مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الدورات المختلفة ، كما تم تقديم فقرة بعنوان " تعاون يصنع قرار " ، تلا ذلك تقديم نموذج لمباراة سياسية عسكرية بعنوان " قرار وطن " للتعامل مع عدد من المواقف الطارئة .

وقام رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات ، كما قدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة ، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتكريم الأوائل ، وقام الفريق / أشرف سالم زاهر بتقليد أوائل الخريجين الأنواط وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديرًا لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، مهنئًا إياهم بمناسبة تخرجهم من أحد أهم قلاع الفكر الاستراتيجي وبناء الوعي الوطني ، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الصروح العلمية والبحثية بالقوات المسلحة لتقوم بدورها الجليل في تأهيل وإعداد أجيال جديدة تمتلك الرؤية الاستراتيجية والقدرة على التعامل الأمثل مع مختلف التحديات ، وتسعى دومًا لفتح آفاق جديدة ومبتكرة لمستقبل مشرق ، مشيرًا إلى اعتزازه بوجود وافدين من الدول الشقيقة والصديقة سيكونون سفراء وروادًا لتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقتنا وعالمنا ، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة