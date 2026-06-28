الثانوية العامة 2026 .. نقل ملاحظين وطالبة للمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 07:23 مساءً - شهدت عدد من لجان امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة 2026 بالمنيا، تعرض ملاحظين وطالبة لحالات مرضية طارئة، نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون تأثير على مجريات العملية الإمتحانية

وسجلت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقيادة صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات، تعرض ملاحظين بلجنتين مختلفتين لوعكة صحية مفاجئة داخل اللجان، حيث شهدت لجنة مدرسة التحرير الإبتدائية بنين 1 التابعة لإدارة المنيا التعليمية، تعرض إحدى ملاحظيها لـ"مغص كلوي" تم نقله على إثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وتوفير بديل للقيام بأعمال اللجنة .

وتعرض ملاحظ بلجنة الرسمية للغات بملوي، للإصابة بإشتباه في المرارة، وتم نقله فورا لمستشفى ملوي التخصصي، مع توفير ملاحظ بديل لعدم تعطيل أعمال الإمتحان داخل اللجنة ، ونقلت الإسعاف طالبة من مدرسة أمهات المستقبل الإعدادية، بعد تعرضها لمغص كلوي للمستشفى لتلقي العلاج.



ولم تسجل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي شكاوى متعلقة بمستوى الإمتحان أو مشكلات متعلقة بالورقة الإمتحانية.



انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية للمواد الأساسية، حيث أدى 33 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، الامتحانات داخل 91 لجنة بمختلف مراكز المحافظة، دون أي شكاوى حول طبيعة الأسئلة أو أجواء اللجان.

وأجرى صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا جولة ميدانية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز المحافظة، لمتابعة انتظام سير الامتحانات في أول أيامها، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات.

وخلال جولته، شدد وكيل الوزارة على رفع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

كما وجه زيان باستمرار المتابعة الميدانية على مدار أيام إمتحانات الثانوية العامة 2026، وتوفير جميع الخدمات اللازمة داخل اللجان ومحيطها، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديريات الأمن والصحة والإسعاف والحماية المدنية، لضمان السيولة المرورية وعدم وجود أي إشغالات أو معوقات بمحيط اللجان.

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية انتهت من تجهيز 32 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، بما يوفر سبل الراحة لكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، ويسهم في خروج موسم الثانوية العامة 2026 بالشكل اللائق.