وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية

وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026

وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026

غداً.. انطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)

غداً.. انطلاق المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)

وزير الصناعة يقرر سحب الأراضي غير المستغلة في القاهرة الجديدة والقطامية واستكمال عمليات السحب بمدينة بدر

وزير الصناعة يقرر سحب الأراضي غير المستغلة في القاهرة الجديدة والقطامية واستكمال عمليات السحب بمدينة بدر

وزارة التخطيط الحفاظ على شهادة الجودة يعكس التزامنا المستدام بآليات الحوكمة وإعادة الهيكلة كذراع تمويل تنموي للدولة

وزارة التخطيط الحفاظ على شهادة الجودة يعكس التزامنا المستدام بآليات الحوكمة وإعادة الهيكلة كذراع تمويل تنموي للدولة

المتحدث العسكرى : حصن مصر المنيع وسياجها العصى...

المتحدث العسكرى : حصن مصر المنيع وسياجها العصى...

إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية...

السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية...

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القاهرة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القاهرة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة

مدبولى: مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين بحزم التسهيلات الضريبية

مدبولى: مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين بحزم التسهيلات الضريبية

الرئيسية علوم وتكنولوجيا

إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:23 مساءً - قرر أحمد محمد عرفه، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إعفاء رئيس الوحدة القروية بكفر الروك من منصبه فوراً، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة العام وتراكم القمامة والمخلفات في الطرق الرئيسية والشوارع التابعة للوحدة وتوابعها.

وأكد رئيس مركز السنبلاوين أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالاستبعاد الفوري لأي عناصر مقصرة أو غير فعالة في مواقع المسؤولية. وأوضح عرفه أنه رصد التقاعس بنفسه خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها للقرية، مشدداً على أن "نظافة الشوارع ومصلحة المواطن خط أحمر، ولا مكان لأي مسؤول يتهاون في أداء واجبه".

وأضاف رئيس المركز أنه أصدر تعليمات فورية بتكليف نائب رئيس المركز لشؤون القرى بالإشراف المباشر والميداني على أعمال الوحدة القروية بكفر الروك، وقيادة حملة موسعة لرفع كافة تراكمات القمامة فوراً، لحين العرض على محافظ الدقهلية لتكليف رئيس وحدة جديد. 

كما شدد عرفه في ختام تصريحاته على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال مقاول جمع القمامة بالمنطقة نتيجة إخلاله بالتعاقد وتقصيره في العمل، مؤكداً أن المتابعة الميدانية والمفاجئة ستستمر في كافة القرى لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين 
ومحاسبة أي مقصر في حينها.

جدير بالذكر أن رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين تشهد في الوقت الحالي جهوداً مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة وتجميل الميادين، بالتزامن مع اللمسات الأخيرة لإنهاء أعمال تطوير وتجميل حديقة "كوكب الشرق" لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

أخبار ذات صلة

0 تعليق