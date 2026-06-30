إعفاء رئيس وحدة كفر الروك بالسنبلاوين من منصبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:23 مساءً - قرر أحمد محمد عرفه، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إعفاء رئيس الوحدة القروية بكفر الروك من منصبه فوراً، وذلك بسبب تدني مستوى النظافة العام وتراكم القمامة والمخلفات في الطرق الرئيسية والشوارع التابعة للوحدة وتوابعها.

وأكد رئيس مركز السنبلاوين أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالاستبعاد الفوري لأي عناصر مقصرة أو غير فعالة في مواقع المسؤولية. وأوضح عرفه أنه رصد التقاعس بنفسه خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها للقرية، مشدداً على أن "نظافة الشوارع ومصلحة المواطن خط أحمر، ولا مكان لأي مسؤول يتهاون في أداء واجبه".

وأضاف رئيس المركز أنه أصدر تعليمات فورية بتكليف نائب رئيس المركز لشؤون القرى بالإشراف المباشر والميداني على أعمال الوحدة القروية بكفر الروك، وقيادة حملة موسعة لرفع كافة تراكمات القمامة فوراً، لحين العرض على محافظ الدقهلية لتكليف رئيس وحدة جديد.

كما شدد عرفه في ختام تصريحاته على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال مقاول جمع القمامة بالمنطقة نتيجة إخلاله بالتعاقد وتقصيره في العمل، مؤكداً أن المتابعة الميدانية والمفاجئة ستستمر في كافة القرى لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين

ومحاسبة أي مقصر في حينها.

جدير بالذكر أن رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين تشهد في الوقت الحالي جهوداً مكثفة لرفع كافة الإشغالات بالمدينة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة وتجميل الميادين، بالتزامن مع اللمسات الأخيرة لإنهاء أعمال تطوير وتجميل حديقة "كوكب الشرق" لإعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.