وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القاهرة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 03:30 مساءً - عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفني للجهاز والعميد محمود أبو بيه، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بمحافظة القاهرة، واستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، ومتابعة آخر مستجدات أعمال شركة “إيكوم” بالمدينة المتكاملة لتدوير المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة، والارتقاء بمستوى خدمات النظافة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالقاهرة، والتي تشمل خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، حيث تم عرض موقف التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة بالمنطقتين الشرقية والغربية، إلى جانب البيانات الأساسية للمنظومة والتي أوضحت حجم أعمال الشركات من حيث عدد السكان، والوحدات السكنية، وأطوال الشوارع، ومتوسط كميات المخلفات المتولدة يوميًا، والعمالة والمعدات، في ظل منظومة تخدم نحو 11.5 مليون نسمة، ومعالجة المخلفات المتولدة عنهم يوميًا.

كما استعرض الاجتماع نتائج تقرير المتابعة الدورية لأداء الشركات العاملة، والذي رصد عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها تحسن مستوى خدمات الجمع السكني، والكنس اليدوي والآلي، وغسيل الشوارع، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وملاحظات الرصد الميداني، والالتزام بالصيانة الدورية للمعدات، وتنفيذ حملات التوعية البيئية، وإزالة التراكمات ومخلفات الهدم والبناء، إلى جانب دمج عدد من متعهدي الجمع مع الشركات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تشغيل منشأة معالجة المخلفات بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة بالمدينة، ويسهم في إبعاد تداول المخلفات عن الكتل السكنية، والقضاء على المقالب والبؤر العشوائية، وتحقيق الإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة غلق جميع المقالب والبؤر العشوائية داخل المحافظة، بالتوازي مع تنفيذ خطة نقل المخلفات إلى المدينة المتكاملة بالعاشر من رمضان، مع تكثيف أعمال المتابعة لمنع تكرار تراكم المخلفات داخل المحافظة، واستكمال تشغيل منظومة المعالجة والتخلص الآمن وفقًا للاشتراطات البيئية.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة تشهد متابعة يومية لضمان تقديم خدمة تليق بمواطني محافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تعتمد على منظومة متكاملة تقوم على التعاون بين هيئة نظافة وتجميل القاهرة العاملة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في المنطقتين الشرقية والغربية ، بما يضمن رفع كفاءة خدمات الجمع السكني، وكنس الشوارع، ونقل المخلفات، والتدوير، والتخلص الآمن منها، وفق أعلى المعايير البيئية.

وأضاف الدكتورة إبراهيم صابر أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة أداء شركات القطاع الخاص وهيئة النظافة من خلال المرور الميداني اليومي، ورصد مستوى الأداء والاستجابة لشكاوى المواطنين، والتأكد من الالتزام بمستويات الجودة ومواعيد العمل المتفق عليها.

وشدد محافظ القاهرة على أن نجاح المنظومة بالقاهرة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين والشركات والهيئة ، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن والمواعيد المخصصة، وعدم إلقائها بالشوارع، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تطوير منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التعامل معها، وفي مقدمتها رفع كفاءة خدمات الجمع السكني ببعض المناطق، وتطوير المحطات الوسيطة، وتحسين مستوى الخدمة بالشوارع الفرعية، والتصدي لظاهرة الفرز العشوائي والنباشين، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالمواصفات الفنية للمعدات وآليات التشغيل، بما يضمن استدامة تحسين مستوى الخدمات.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمنظومة معالجة والتخلص من المخلفات، حيث تمت متابعة أعمال الشركات العاملة فى مجال معالجة المخلفات المتولدة عن محافظة القاهرة والتخلص الآمن من مرفوضات المعالجة بالمدافن الصحية الآمنة.

وفي ختام الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة مستمرة في التعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وكافة الجهات المعنية لاستكمال تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يعزز كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن، ويحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والاستثمارات التي نفذتها الدولة في هذا القطاع، فضلًا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة للمخلفات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.