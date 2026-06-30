«الخارجية الكويتية» تنظم ورشة تدريبية استعداداً لمناقشة تقريرها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:23 مساءً - الخارجية الكويتية تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان (تقرير دولة الكويت الجامع للتقريرين 25 و26 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري CERD)

نظمت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية اليوم الثلاثاء بعنوان (تقرير دولة الكويت الجامع للتقريرين 25 و26 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري CERD) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان المستشار عبدالله أبوشيبة في كلمته الافتتاحية أن الاستعداد لمناقشة تقرير دولة الكويت الجامع للتقريرين الدوريين 25 و26 أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يمثل محطة مهمة في مسار التفاعل الوطني مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وفرصة لإبراز الجهود التشريعية والمؤسسية التي تبذلها دولة الكويت في هذا المجال.

وقال أبوشيبة إن الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار التحضيرات الوطنية للمناقشة المرتقبة لتقرير دولة الكويت أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري المقرر عقدها يومي 10 و11 أغسطس المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف وضمن نهج مؤسسي تضطلع به وزارة الخارجية من خلال رئاستها للجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان لتعزيز قدرات أعضاء الوفد الرسمي المشارك في المناقشة لاسيما ما يتعلق بآليات التفاعل الإيجابي والبناء مع خبراء اللجنة الأممين لضمان مناقشة التقارير الجامعةالدورية بصورة تعكس واقع الجهود الوطنية المؤسسية.

وأضاف أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها في 1968 كما تحرص على تعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات انطلاقا من شراكة مستدامة تهدف إلى تطوير المعرفة المؤسسية بآليات حقوق الإنسان الدولية وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية المعنية بإعداد ومناقشة التقارير الدولية.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع الجاهزية الفنية والدبلوماسية للوفد الرسمي المشارك في المناقشة المقبلة وتعزيز الوفاء بالاستحقاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.