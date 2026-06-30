خبير محليات بـ ”القومي لحقوق الإنسان”: انتخابات المحليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:23 مساءً - طالب عبد الحميد كمال خبير المحليات ، أن يكون (2027)عاما لانتخابات المجالس المحلية باعتباره خاليا من أي انتخابات (رئاسية/ برلمانية ونقابية...)مع وجود فرصة ذهبية لأعضاء البرلمان والشيوخ للاستفادة من مشروع القانون( الجاهز) الذي قدمته لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول( 2016 2021) وتم تجميده في الجلسة العامة بسبب الأغلبية.

وأكد خبير المحليات عبد الحميد كمال ، أن قانون المحليات من القوانين المكملة للدستور مع غياب لتلك الانتخابات منذ أبريل 2028 وأن الانتخابات المحلية سوف تمكن 65ألف شاب من (الجنسين) في المشاركة في صناعة القرار وتحقيق الرقابة المحلية من أجل تحقيق خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات مع الاستقرار للأمن الاجتماعي في ظل رضاء أفضل .



جاء ذلك في اللقاء التشاوري المهم الذي عقد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب من أجل التعاون المشترك وبحضور نخبة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وخبراء حقوق الإنسان ، عقد الاجتماع تحت شعار(من الحوار إلى التشريع) جلسة يونيو 2026 .