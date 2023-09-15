انت الان تتابع خبر ثروة طائلة ستغني كل الدول العربية الفقيرة.. الكشف عن ثروة الفرعون المصري محمد صلاح.. سبحان من يرزق بدون حساب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة "ليفربول وورلد" عن رصيد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في أحد البنوك البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن رصيد محمد صلاح في البنك يبلغ حوالي 20 مليون و182 ألف جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يعود لأحد مشروعاته الاستثمارية، وفقًا لتصريحات خبير التمويل الرياضي كيران ماجواير بعد فحص الحسابات الجديدة لشركة صلاح الخاصة Salah UK Commercial.

وأشار المصدر إلى أن هذا المبلغ موجود في حساب واحد فقط، على الرغم من أن النجم المصري يمتلك العديد من الحسابات الأخرى.