انت الان تتابع خبر بعد أن غاب عن ودية بوركينافاسو حكيم زياش يفاجئ المغاربة و يزف خبرا سار للركراكي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي غلطة سراي التركي، يستعد لخوض أول مباراة له مع الفريق الجديد بعد استعادته لمستواه الفني والبدني. زياش انضم إلى التداريب الجماعية مع زملائه في غلطة سراي بعد أن أجرى تدريبات فردية في البداية. ومن المتوقع أن يشارك زياش في المباراة المقبلة ضد كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا. هذا الانتقال إلى الدوري التركي جاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد أن انضم زياش إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة لموسم واحد قادمًا من تشيلسي.