انت الان تتابع خبر اسرار صادمة عن وجود خلاف بين مدرب الأسود الاطلس وليد الركراكي وعبد الرزاق حمد الله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تزايدت الشائعات حول وجود خلاف بين المدرب الوطني المغربي، وليد الركراكي، وهداف نادي الاتحاد السعودي، عبد الرزاق حمد الله، خاصة بعد تصريحات الركراكي الأخيرة ضد الساطي. وجاءت هذه الشائعات بعد الجدل الذي نشب بسبب عدم ضم حمد الله كبديل في مباراة بوركينا فاسو، على الرغم من تألقه اللافت في الدوري السعودي هذا الموسم.

وقد انتقد الركراكي الصحفيين في إحدى تصريحاته التلفزيونية، ووصفهم بأنهم مستفزون، حيث قال: "سئمت من الحديث دائما عن حمد الله وحده وليس عن وليد شديرة الذي لم يقم حتى بحركات الإحماء للعب". وأضاف أن اللاعب المغربي يوسف النصيري هو المهاجم الأول لديه، وبعده يأتي حمد الله وغيره من المهاجمين. وأكد أنه عندما يحتاج إلى حمد الله، فإنه لن يتردد في إشراكه في المباريات المهمة.

وتشابهت تصريحات الركراكي مع ما قاله المدرب السابق للمنتخب المغربي، وحيد خليلوزيتش، عن اللاعب حكيم زياش.

وأضاف الركراكي: "لا أرغب في إحداث العديد من التغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي في الوقت الحالي، ولا أحبذ التغييرات المتكررة، خاصة وأننا نقترب من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي لا تبعد عنا سوى بضعة أشهر".

وانتهى المدرب الوطني للمنتخب المغربي بكرة القدم بتأكيد قراره بشأن استدعاء اللاعب عبد الرزاق حمد الله لتمثيل الأسود. وأشار إلى أنه هو من قرر استدعاءه وسيتم اختياره للمشاركة في أي مباراة. وأكد أن المنتخب المغربي هو فريق يعمل ككيان واحد ويسعى لتحقيق المصلحة العامة، وأنه هو من يحدد الخطة الاستراتيجية للفريق.