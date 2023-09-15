انت الان تتابع خبر القصة انتهت ..مدير الكرة بدوري روشن يكشف كواليس كروية من العيار الثقيل بصفقة محمد صلاح!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حسم مدير كرة القدم في رابطة دوري "روشن" للمحترفين، النيجيري مايكل إيمينالو، الجدل بشأن قدوم اللاعب المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وقال مايكل إيمينالو، إن "قصة محمد صلاح انتهت ونحترم اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم"، وفقا لحديثه مع برنامج "في المرمى".

وأشار إلى أنه من الرائع أن تتحدث الصحافة الأوروبية عن الدوري السعودي فهو دليل على أنه متابع لها بشكل كبير، متابعا: "نحن راضون جدا بما وصلنا إليه ونأمل أن تستمر لفترة طويلة".

وفيما يتعلق بالرسائل التي يتم استخدامها للتعاقد مع النجوم، واصل: "عندما نفاوض النجوم نؤكد لهم أنهم سيأتون إلى بطولة ستكون من الأقوى في العالم".

وأكمل: "نرحب بقدوم اللاعبين إلى السعودية وتجربة العيش فيها، وأن اللاعب وعائلته سيستمتعون بالتعامل مع ثقافة ودودة".

وأكد أن "خطة الدوري السعودي موضوعة بطريقة دقيقة جدا وهي ليست من قبلي فقط، والخطوة القادمة ستكون لمراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية".