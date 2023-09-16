عمر عصر ودينا مشرف يتوجان بكأس إفريقيا لتنس الطاولة ويتأهلان لأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - توج الثنائي عمر عصر ودينا مشرف لاعبا منتخب مصر الأول لتنس الطاولة ببطولة إفريقيا التي أقيمت في تونس بعد الفوز في منافسات الزوجي المختلف على ثنائي من قبل منتخب نيجيريا.

عمر عصر ودينا مشرف يتوجان بكأس إفريقيا لتنس الطاولة

وبهذا الفوز والحصول على الميدالية الذهببية تأهل الثنائي دينا مشرف وعمر عصر إلى بطولة أولمبياد باريس والمقرر لها في عام 2024.

وكانت نتيجة المباراة قد أنتهت على واقع فوز الثنائي المصري على النيجيري بنتيجة 3-1 مما حقق الثنائي المصري لقب إفريقيا لتنس الطاولة.

وجاء تأهل عمر عصر ودينا مشرف إلى النهائي بعد التفوق في الدور نصف النهائي على الثنائي محمد البيلي وهنا جودة بنتيجة 3-1.