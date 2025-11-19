الرياضة

إبراهيم صلاح: تعجبت من قرار إقالتي من تدريب جي.. وسأرد في الوقت المناسب

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف إبراهيم صلاح المدير الفني السابق لنادي جي، كواليس ما حدث خلال مباراة فريقه أمام القناطر الخيرية في إطار منافسات دوري القسم الثالث. 

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: المباراة كانت  قدم فريقنا على القناطر 3/2، ولاعب القناطر تدخل بشكل قوي على لاعب جي، ما تسبب في كسر قدمه

وأضاف: عقب المباراة لاعب من فريق القناطر لا يرتدي ملابس الفريق نزل أرض الملعب واعتدى على لاعب فريقنا المصاب ودخلت في مشادة معه

وتابع: في ذلك التوقيت حدثت حالة من الهرج والمرج عقب المباراة من وجود خناقات واعتداءات من الطرفين سواء فريق جي أو فريق القناطر الخيرية.

وأختتم: تعجبت من بيان نادي جي  عقب المباراة واقالتي من تدريب الفريق وسأرد في الوقت المناسب، والجميع كان متعصب ولكن لم نفتعل المشكلة من البداية نحن رد فعل
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

