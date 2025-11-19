نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: تعجبت من قرار إقالتي من تدريب جي.. وسأرد في الوقت المناسب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم صلاح المدير الفني السابق لنادي جي، كواليس ما حدث خلال مباراة فريقه أمام القناطر الخيرية في إطار منافسات دوري القسم الثالث.

إبراهيم صلاح: تعجبت من قرار إقالتي من تدريب جي.. وسأرد في الوقت المناسب

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: المباراة كانت قدم فريقنا على القناطر 3/2، ولاعب القناطر تدخل بشكل قوي على لاعب جي، ما تسبب في كسر قدمه

وأضاف: عقب المباراة لاعب من فريق القناطر لا يرتدي ملابس الفريق نزل أرض الملعب واعتدى على لاعب فريقنا المصاب ودخلت في مشادة معه

وتابع: في ذلك التوقيت حدثت حالة من الهرج والمرج عقب المباراة من وجود خناقات واعتداءات من الطرفين سواء فريق جي أو فريق القناطر الخيرية.

وأختتم: تعجبت من بيان نادي جي عقب المباراة واقالتي من تدريب الفريق وسأرد في الوقت المناسب، والجميع كان متعصب ولكن لم نفتعل المشكلة من البداية نحن رد فعل

