نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاماليكاو البرتغالي يطلب ضم نور عبد الواحد السيد بعد تألقها مع منتخب مصر ومسار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت نور عبد الواحد السيد لاعبة فريق مسار لكرة القدم، ومنتخب مصر، دعوة لقضاء فترة معايشة بنادي فاماليكاو البرتغالي، تمهيدًا للتعاقد معها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وقدمت نور عبد الواحد السيد أداءً مميزًا مع منتخب مصر للسيدات وفريق مسار في الفترة الماضية، مما دفع النادي البرتغالي للتفكير في التعاقد معها.

وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًا أمس إلى نادي مسار لطلب قضاء نور عبد الواحد السيد معايشة في صفوف فريق السيدات بالنادي تمهيدًا للتعاقد معها.

وأكد نادي فاماليكاو في الفاكس الرسمي الذي أرسله لنادي مسار أن النادي البرتغالي سيكون مسؤولًا عن إقامة اللاعبة وتأمينها الرياضي في فترة تجربة المعايشة.