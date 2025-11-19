نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال جدول الترتيب وينافسه مانشستر سيتي وتشيلسي ونقدم لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثانية عشر.
أبرز مواعيد مباريات الدوري
السبت 22 نوفمبر تشيلسي ضد بيرنلي 2:30.
ليفربول ضد نوتينجهام فورست 5:00.
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد 7:30.
الأحد آرسنال ضد توتنهام 6:30.
الاثنين مانشستر يونايتد ضد ايفرتون 10:00.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- ايفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتينجهام فورست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطة