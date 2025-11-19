نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة زيسكو تصل القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي إلى القاهرة صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعثة زيسكو تصل القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يتواجد مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة بطل زامبيا في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

