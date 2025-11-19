نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول الترتيب وينافسه التعاون والهلال ونقدم لكم ترتيب ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة.
أبرز مواعيد مباريات الجولة 9
الجمعة 21 نوفمبر
الاتحاد ضد الرياض 5:00.
الأهلي ضد القادسية 7:30.
السبت
الهلال ضد الفتح 3:00.
ترتيب دوري روشن
1- النصر 24 نقطة
2- التعاون 21 نقطة
3- الهلال 20 نقطة
4- القادسية 17 نقطة
5- الأهلي 16 نقطة
6- الخليج 14 نقطة
7- نيوم 13 نقطة
8- الاتحاد 11 نقطة
9- الفيحاء 11 نقطة
10- الخلود 9 نقاط
11- الاتفاق 9 نقاط
12- الرياض 8 نقاط
13- الشباب 7 نقاط
14- الحزم 6 نقاط
15- الفتح 5 نقطة
16- ضمك 4 نقاط
17- الأخدود 4 نقاط
18- النجمة دون نقاط