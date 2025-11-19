الرياضة

ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة

0 نشر
0 تبليغ

ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول الترتيب وينافسه التعاون والهلال ونقدم لكم ترتيب ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة التاسعة.

أبرز مواعيد مباريات الجولة 9

الجمعة 21 نوفمبر

الاتحاد ضد الرياض 5:00.

ضد القادسية 7:30.

السبت

الهلال ضد الفتح 3:00.

ترتيب دوري روشن

1- النصر 24 نقطة
2- التعاون 21 نقطة
3- الهلال 20 نقطة
4- القادسية 17 نقطة
5- الأهلي 16 نقطة
6- الخليج 14 نقطة
7- نيوم 13 نقطة
8- الاتحاد 11 نقطة
9- الفيحاء 11 نقطة
10- الخلود 9 نقاط
11- الاتفاق 9 نقاط
12- الرياض 8 نقاط
13- الشباب 7 نقاط
14- الحزم 6 نقاط
15- الفتح 5 نقطة
16- ضمك 4 نقاط
17- الأخدود 4 نقاط
18- النجمة دون نقاط
 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا